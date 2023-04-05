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Президент України і перша леді розпочали візит до Польщі

Зеленський зустрінеться з польським колегою Анджеєм Дудою. 

Президент України і перша леді розпочали візит до Польщі
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту, зокрема, переговори з Президентом Анджеєм Дудою, Прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів.

Про це повідомив у фейсбук прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", – заявив він. 

Президент України Володимир Зеленський останніми місяцями декілька разів був у Варшаві "проїздом", коли вирушав у робочі поїздки до Великої Британії та США. Український президент мав зустрічі з Анджеєм Дудою. 

28 березня в Польщі повідомили, що не виключають скорого візиту українського президента, а вже 3 квітня оголосили про це офіційно. Візит приурочений до саміту міністрів закордонних справ НАТО. 

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