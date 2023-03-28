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У Польщі не виключають візиту Зеленського найближчим часом

Анонсувати цю подорож не будуть. 

У Польщі не виключають візиту Зеленського найближчим часом
Володимир Зеленський та Анджей Дуда
Фото: Kancelaria Prezydenta Twitter

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що Варшаву найближчим часом може відвідати президент України. Відповідну заяву в ефірі Radio Wnet цитують Wiadomosci.

"Я думаю, що це станеться найближчим часом, але не будемо зациклюватися на фактах. Ми точно не будемо анонсувати цей візит, як це зазвичай буває під час візитів інших глав держав. У випадку президента Зеленського такого оголошення не буде з міркувань безпеки", – сказав заступник міністра. 

Він додав, що Київ і Варшава активно обговорюють післявоєнну відбудову України із залученням польської допомоги. 

"Ці розмови тривають – поки можна сказати, що вони теоретичні, але вони дуже важливі. Створюється певна система, на основі якої функціонуватиме цей механізм, який іноді називають планом Маршалла для України", – сказав він. 

У вчорашньому повідомленні за результатами розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський повідомив про підготовку спільних важливих заходів, але не деталізував, яких. 

Президент України Володимир Зеленський останніми місяцями декілька разів був у Варшаві "проїздом", коли вирушав у робочі поїздки до Великої Британії та США. Український президент мав зустрічі з Анджеєм Дудою. 

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