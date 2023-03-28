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КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)

Лідер країни Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів у "геометричній прогресії".

КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
Фото: EPA

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво збройових ядерних матеріалів, щоб посилити ядерний арсенал країни. 

Він заявив про це під час інспекції ядерної програми країни, у межах якої у понеділок змоделювали ядерний вибух, пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ країни.

Для імітації вибуху використали дві тактичні балістичні ракети класу “земля-земля”. Оборонний аналітичний центр також випробував підводні системи стратегічної зброї.

Кім Чен Ин оглянув нову тактичну ядерну зброю та технології встановлення боєголовок на балістичні ракети, а також ознайомився з планами ядерних контрнаступів. Його також поінформували про інтегровану систему управління ядерною зброєю на основі ІТ під назвою Haekbangashoe, що означає “ядерний тригер”.

Лідер Північної Кореї наказав виробляти ядерні матеріали “далекоглядно”, щоб збільшити ядерний арсенал “в геометричній прогресії” та виробляти потужну зброю.

За його словами, КНДР повинна бути повністю готова використати зброю в будь-який час.

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Нагадаємо, минулого тижня Північна Корея заявила про проведення випробувань нового підводного безпілотника з ядерною боєголовкою у відповідь на навчання США та Південної Кореї.

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