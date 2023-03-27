Радбез ООН не підтримав російську резолюцію щодо розслідування нападів на Північний потік

Резолюцію підтримали всього три країни.

Російська резолюція щодо розслідування нападів на Північний потік не отримала необхідної кількості голосів на Раді Безпеки ООН.

Про це повідомляє CNN.

За російську резолюцію проголосували три країни, дванадцять утрималися. Для ухвалення запропонованої резолюції необхідно було щонайменше дев'ять голосів "за".

Посол США Роберт Вуд заявив Раді безпеки ООН, що США не мають жодного стосунку до атаки на трубопроводи.

Він також висловив здивування, чому Росія намагається прийняти резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили невдоволення цією ідеєю.

В свою чергу Василь Небензя, посол Росії в ООН, заявив, що правда не буде розкрита, і закликав до відповідальності.

Нагадаємо, вже першого квітня Росія почне головувати в Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй, якщо справедливість не візьме гору. Не допустити російського представника Василя Небензю до головування можуть лише члени Ради, але не генеральний секретар Антоніу Гутерреш.