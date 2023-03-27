Це пояснюють погіршенням ситуації у світі та розвідувальною загрозою для ЗС.

Співробітників Збройних сил Швеції зобов'язали видалити TikTok на своїх робочих телефонах, повідомляє "Шведське радіо".

Як пояснила речниця ЗС Швеції Гуна Грауфельд, установка програми пов'язана з різними ризиками.

Додаток, який належить китайській компанії, збирає дані користувача, а це викликає побоювання, що Китай може отримати доступ до цієї інформації.

Рішення про заборону користування TikTok-ом військовослужбовцям ухвалили на тлі погіршення ситуації у світі та розвідувальної загрози для Збройних сил.

Нагадаємо, дями гендиректор TikTok спростував перед американським Конгресом зв'язки додатку з Компартією Китаю і витік даних. Однак його виступ спровокував нову хвилю обурення законодавців та заклики заборонити платформу по всій країні.

Раніше повідомлялося, що TikTok обігнав Facebook і став найпопулярнішим застосунком у світі