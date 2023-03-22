​Війна за TikTok. Як і чому уряди США та Європи банять китайську мережу

Розповімо, у чому ж звинувачують популярну соцмережу і які безпекові ризики вона створює.

Фото: EPA/UPG

Big Brother from China is watching you

Є дві базові претензії у сфері безпеки до TikTok з боку західних урядів. Перша. TikTok може передати конфіденційні дані користувачів, наприклад, інформацію про історію вебперегляду, місцезнаходження та біометричні ідентифікатори, в руки китайського уряду. Згідно з законом 2017 року, китайські компанії зобов’язані надавати уряду країни будь-які персональні дані, що стосуються національної безпеки.

«Кожен, хто завантажив TikTok на свій пристрій, надав Комуністичній партії Китаю бекдор до всієї своєї особистої інформації. Це шпигунська повітряна куля в їхньому телефоні», – переконаний конгресмен-республіканець Майкл Маккол, член комітету у закордонних справах Палати представників, який є співавтором законопроєкту про заборону TikTok у США.

Керівники TikTok і ByteDance, власника соцмережі, заперечують таку можливість. Однак навіть вони змушені були визнати, що в ByteDance використовували додаток, щоб шпигувати за американськими журналістами, які пишуть про технологічні компанії. Зокрема, за інформацією Forbes, ByteDance відслідковував кількох журналістів видання, намагаючись виявити джерела витоку інформації про зв’язки компанії з урядом Китаю.

«Ми рішуче засудили дії осіб, яких було визнано причетними, і вони більше не працюють у ByteDance. Наше внутрішнє розслідування все ще триває, і ми будемо співпрацювати з будь-якими офіційними розслідуваннями, коли вони будуть доведені до нас», – заявила в коментарі Forbes прессекретар ByteDance Дженніфер Бенкс.

Однак такі пояснення навряд чи задовольнять ФБР і Міністерство юстиції США, які розслідують спроби ByteDance збирати інформацію про американських громадян за допомогою TikTok.

Фото: EPA/UPG

Інші держави теж мають застереження щодо китайської соцмережі. Наприкінці лютого уряд Канади заборонив TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом своїм співробітникам, оскільки застосунок «створює неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки».

Заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих пристроях і Європейський парламент, Європейська комісія та Рада Європейського Союзу. «Цей захід має на меті захистити Комісію від загроз кібербезпеці та дій, які можуть бути використані для кібератак на корпоративне середовище», – заявила Єврокомісія. Аналогічні обмеження запровадили Бельгія, Данія, Чехія, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія.

Друга претензія до TikTok стосується можливого використання соцмережі як інструмента пропаганди та впливу Китаю на політичний дискурс у інших державах. Є чимало доказів того, що TikTok цензурує публікації, які стосуються тем, чутливих для Пекіна: прав людини в Китаї, протестів у Гонконзі чи переслідувань уйгурів. Є й локальні заборони: у Німеччині соцмережа відправляє у тіньовий бан публікації зі згадками про нацизм і Освенцим, у Туреччині – критику президента Реджепа Таїпа Ердогана, у Індії – відео, пов’язані з китайсько-індійським конфліктом. Звісно ж, у Росії мережа активно співпрацює з Роскомнаглядом щодо блокування контенту, небажаного з погляду Кремля.

Понад те, у грудні 2022 року Forbes повідомив, що китайські державні медіа використовували облікові записи TikTok, щоб атакувати американських політиків. «Акаунти TikTok, керовані пропагандистським відділом китайського уряду, накопичили мільйони підписників і десятки мільйонів переглядів, зокрема, на відео, які присвячені політиці США, без чіткого розкриття того, що їх опублікував іноземний уряд», – зазначило видання, додаючи, що китайці використовували ті ж наративи та конфліктні теми, що й росіяни.

Тоді ж директор ФБР Крістофер Рей висловив стурбованість, що китайський уряд може використовувати TikTok для операцій впливу.

Фото: EPA/UPG директор ФБР Крістофер Рей

На думку Адама Сігала, директора програми кіберпростору аналітичного центру Ради міжнародних відносин США, вплив китайського уряду на алгоритми TikTok є більш актуальною проблемою, ніж стеження за користувачами. «Я ніколи не бачив особливо вагомих аргументів щодо того, що китайці можуть отримати з даних TikTok, чого вони не можуть отримати з сотень інших джерел», – заявив він BuzzFeed News, додавши, що є приклади використання Комуністичною партією Китаю технологій для викривлення цифрового дискурсу, включаючи цензуру в TikTok висловлювань, що шкодять «національній гідності» Китаю.

«У Китаї немає правового захисту для компаній. Якщо партійне керівництво вирішить, що хоче, щоб усі пофарбувалися в синій колір, то вони повинні це зробити», – додав Джеймс Льюїс, директор програми стратегічних технологій Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

TikTok натомість стверджує: компанія не видаляє вміст на основі делікатного характеру, пов’язаного з Китаєм, а її політика обмежень нічим не відрізняється від правил Facebook чи Google.

«Уряд Китаю ніколи не просив нас видалити будь-який вміст, і ми не зробили б цього, якби попросили. Крапка. Наша команда модераторів у США, якою керують з Каліфорнії, перевіряє вміст на відповідність нашим політикам у США – як і інші американські компанії в нашому просторі. На нас не впливає жоден іноземний уряд, включаючи уряд Китаю. TikTok не працює в Китаї, і ми не маємо наміру робити це в майбутньому», – зазначила компанія у своїй офіційній заяві.

Фото: EPA/UPG

Китайські близнюки TikTok і Douyin. Такі схожі і такі різні

Багатьох читачів, мабуть, здивували слова із заяви TikTok про те, що сервіс не працює в Китаї. Це так і не так водночас. Китайські користувачі справді не мають змоги користуватися TikTok – цю соцмережу компанія просуває в решті світу. Для домашнього вжитку є Douyin – майже аналогічна соцмережа, орієнтована виключно на китайців.

Власне, спочатку ByteDance запустила Douyin – у 2016 році, а TikTok з’явився лише рік по тому. У обох версій соцмережі майже аналогічний інтерфейс і функціонал, хіба що Douyin має тісну інтеграцію з китайськими сервісами електронної комерції. Користувач має змогу не лише просувати свої товари за допомогою відео, а й одразу продавати їх.

Та головна відмінність в іншому – у контенті та обмеженнях. Douyin і TikTok мають відокремлені бази користувачів, а тому відео, які завантажили в один із сервісів, у інший не потрапляють. Douyin, як китайський сервіс, цілковито виконує всі чинні у країні ідеологічні обмеження. І не лише ідеологічні – у Douyin значно суворіші обмеження для неповнолітніх: ще з 2019-го вони можуть користуватися сервісом лише 40 хвилин на день, з 6:00 до 22:00. Водночас кожен обліковий запис прив’язаний до реальної особи. TikTok запровадив набагато лагідніші ліміти (60 хв. на день + 30 за додатковим запитом) лише у 2021-му. Така різниця в підходах до китайських підлітків і їхніх однолітків у решті світу дала підстави звинувачувати Пекін у навмисному деструктивному впливові на неповнолітніх поза межами Китаю.

Фото: EPA/UPG

Американська проблема TikTok

Американський уряд звернув увагу на TikTok ще за каденції президента Трампа. Власне тоді китайська соцмережа почала всерйоз конкурувати за увагу американської аудиторії з Facebook та YouTube – у 2019 році ByteDance витрачала на рекламу у США 3 мільйони доларів щодня.

Тоді ж, у 2019-му, Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), який контролює ризики національної безпеки, розпочав розслідування щодо можливих загроз TikTok для національної безпеки, а Пентагон заборонив військовим використання TikTok.

У серпні 2020 року президент Дональд Трамп запропонував заборонити у США TikTok, якщо ByteDance не продасть сервіс американській компанії. До TikTok навіть почали прицінюватися ряд американських техногігантів, однак у відповідь китайський уряд класифікував алгоритм TikTok як «чутливу технологію», яка не може бути продана іноземцям. Згодом спроби Трампа змусити ByteDance продати сервіс американським інвесторам були оскаржені китайською компанією в судах.

Після приходу в Білий дім команди президента Байдена дискусії, що робити із сервісом, яким користується щонайменше третина населення країни, продовжилися. І попри всі розбіжності між республіканцями і демократами, у питанні TikTok вони були майже одностайними: соцмережа має або піти з американського ринку, або ж позбутися своєї китайської прописки.

Компанія натомість запропонувала свій план вирішення проблем, про які кажуть американські політики та чиновники, під кодовою назвою «Проєкт Техас». Його суть – у перенесенні сховищ інформації про американських користувачів у центри обробки даних у США та в обмеженні доступу до цих даних з-за кордону. При цьому оперувати цими сховищами мала б американська компанія «Oracle».

Фото: EPA/UPG

Утім такий варіант американцям, схоже, не надто сподобався. Минулого тижня видання «The Wall Street Journal» повідомило, що адміністрація Байдена вимагає від китайських власників TikTok продати свої частки в сервісі для обміну відео або зіткнутися з можливою забороною в США. Перед цим Білий дім схвалив двопартійний законопроєкт, який надає Міністерству торгівлі США повноваження забороняти або обмежувати TikTok та інші іноземні технологічні сервіси.

Міністерство закордонних справ Китаю зі свого боку традиційно звинуватило США в поширенні дезінформації про потенційні ризики TikTok. У ByteDance переконують: компанію не контролює жодна державна організація, а близько 60% акцій належать інституційним інвесторам, серед яких американські BlackRock, General Atlantic і Sequoia. Засновникам належить лише 20%, хоча вони зберігають контроль над компанією. Водночас ByteDance має угоду про стратегічне партнерство з Міністерством громадської безпеки Китаю (тамтешня політична розвідка та контррозвідка), а серед акціонерів компанії є державне підприємство, яке належить Китайській адміністрації кіберпростору.

У будь-якому разі Білий дім спробує вирішити проблему TikTok до активної фази президентських перегонів – щоб китайська мережа не стала ефективним інструментом зовнішнього впливу на вибори, а головне – засобом дестабілізації ситуації в країні та провокування і поглиблення розколів в американському суспільстві. Водночас спробує вирішити таким чином, аби не наразитися на спротив власних виборців. Бо, як влучно зазначила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, ініціатор заборони TikTok може назавжди втратити всіх виборців до 35 років.

Фото: EPA/UPG

TikTok і російська агресія

До початку великої війни Росії проти України TikTok і російська влада співіснували в цілковитій гармонії: соцмережа співпрацювала і слухняно виконувала приписи Роскомнагляду. Українські користувачі, як це нерідко траплялося з іншими сервісами, були у статусі бідних родичів – український контент аж до середини літа 2022-го модерували і цензурували росіяни.

Майже відразу після вторгнення, 6 березня 2022-го, TikTok обмежив для користувачів з РФ можливість завантажувати нові відео, а також переглядати контент користувачів з інших країн. Таке рішення було продиктоване аж ніяк не солідарністю з Україною – китайська компанія всього лише не бажала мати проблем з російським «законом про фейки», який передбачає покарання за «дискредитацію російської армії» не лише авторам контенту, а й майданчику, де він опублікований.

Однак уже у квітні проєкт «Tracking Exposed», який досліджує соцмережі з 2016 року, констатував: заборона для росіян була непослідовною, через браузерну версію TikTok користувачі з РФ могли завантажувати відео майже до кінця березня. І в цей період з’явився новий контент, який радикально змінив баланс. Якщо до обмежень кількість відео, у яких засуджували чи схвалювали агресію, була приблизно однакова, то станом на початок квітня уже 93,5% роликів, у яких йшлося про війну, схвалювали дії Росії і лише 6,5% були антивоєнними.

«Наші висновки однозначно показують, що TikTok не є прозорим щодо своїх дій у Росії. Непрозорі політики впроваджувалися непослідовно, і результатом є те, що провоєнний контент процвітав, – зазначали дослідники. – Росіяни можуть мати спотворене інформування про війну в Україні через рішення TikTok».

Фото: EPA/UPG

Розслідування сервісу »NewsGuard» показало, що TikTok передає користувачам неправдивий і оманливий контент про війну в Україні вже впродовж перших 40 хвилин після їхньої реєстрації в додатку, незалежно від того, чи здійснювали вони пошук на платформі. Крім того, NewsGuard виявив, що пошук за загальними термінами, пов’язаними з війною, як-от «Україна» чи «Донбас», призвів до того, що TikTok запропонував кілька відео, які містили дезінформацію, у своїх топ-20 результатів.

Треба сказати, що зрідка китайська компанія робить реверанси в бік України. У лютому 2023-го в TikTok оголосили, що ідентифікували російську мережу дезінформації, яка впродовж минулого літа поширювала військову пропаганду про Україну серед європейських користувачів. Мережа діяла в Росії, але була націлена в основному на жителів Німеччини, Італії та Великобританії їхніми мовами. Близько 1700 акаунтів мережі мали змогу поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під місцевих користувачів. У період з липня по вересень 2022 року облікові записи залучили 133 564 підписників.

Для порівняння: приблизно в той самий період ролики, які рекламували російську ПВК «Вагнер», у TikTok отримали понад мільярд переглядів. Серед них були й відео страти колишнього «вагнерівця» Нужина. П’ять облікових записів TikTok спрямовували користувачів на сайти, де ПВК Пригожина розміщувала оголошення про набір найманців. Аналітики NewsGuard також виявили понад 500 музичних відео, які хоч і не зображували насильницькі дії, проте пропагували насильство проти українців.

Фото: newsguardtech.com

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За даними минулорічного дослідження КМІС, приблизно 20% українців користуються TikTok для отримання інформації. Зараз, вочевидь, цей показник є значно вищим.

Водночас українські користувачі китайської мережі часто натрапляють на російський пропагандистський контент, продукти інформаційних операцій РФ (наприклад, зі зриву мобілізації) чи на створені росіянами фейкові акаунти українських військових. Такий контент TikTok з певних причин вважає прийнятним.

Чи може щось протиставити цьому наша держава – щось більш змістовне і системне, аніж разова зустріч радника голови ОП з популярними тіктокерами? Сумнівно. Як би прикро це не звучало, але подальша роль TikTok в інформаційному протистоянні з Росією залежить насамперед від Вашингтона, де зараз вирішується доля китайської мережі.