Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю

Поки в Кремлі Путін проголошував тост «за здоров’я китайського Сі», у Києві з візитом перебував прем’єр Японії Фуміо Кішіда . Його приїзд заскочив автократів у Москві і, вірогідно, дещо сплутав карти лідерові КНР. Як Токіо підтримує Київ, чого прагне досягти Кішіда у протистояння Росії та Китаю та яких зусиль готова докласти Японія для повоєнної відбудови України.

Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Кішіда протидіє китайському Сі

Візит прем’єра Японії Фуміо Кішіди до Києва не був політичною імпровізацією. Питання навіть не в тому, що зустрічі на рівні лідерів держав довго плануються, а особливо зараз, коли Росія веде війну проти України. Річ у тім, що цим візитом Токіо хотіло надіслати Пекіну та Москві чіткий сигнал: Китаю та Росії не вдасться обдурити Україну, принести на українські землі так званий мир на умовах Путіна і дестабілізувати таким чином об’єднаний Захід. Звісно, що лідер КНР Сі Цзіньпін, який у той момент перебував з візитом у Москві, зміг як слід розшифрувати послання. Тому, як ми бачимо, китайська сторона не поспішає виходити на зв'язок із Зеленським. А ще недавно самі китайці популяризували тезу про готовність лідера Китаю обговорити мирну ініціативу з українським колегою.

Чому для Японії зараз важлива Україна? Бо як слушно зауважив під час Мюнхенської безпекової конференції глава МЗС цієї держави Йошімаса Хаяші, чимало регіональних держав зрозуміли, що від нашої перемоги над Росією залежить існування стабільного миру в Азії, в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Звісно, Токіо чекає і бажає значного послаблення путінського режиму, бо прагне повернути контроль над південними Курильськими островами, що, як вважають японці, незаконно відійшли до Радянського Союзу і були передані, наче нелегітимний спадок, Російській Федерації. Очевидно, що Японія готується до того моменту, коли зможе забрати своє назад.

Фото: EPA/UPG

У 2021 році Росія завершила роботу над створенням воєнної бази на Курилах. Утім для Японії не ця база є проблемою. Справжній виклик – це спільна військова кооперація РФ і Китаю. Ключова загроза для Токіо – це економічне та мілітарне посилення Китаю в Азії, намагання КНР за будь-яку ціну вирішити питання возз’єднання з Тайванем, установити контроль над Тайванською протокою та перекрити Південнокитайське і Східнокитайське моря.

Насамперед йдеться про те, що в разі успіху Китай буде здатен закрити торговельні маршрути в Тихому океані не лише для Сполучених Штатів, а й для їхніх союзників у регіоні – зокрема, для Японії. Також постраждає логістика між Індійським і Тихим океанами. Це також вплине на економічний потенціал Токіо. Захоплення ж Тайваню китайцями призведе до того, що Пекін стане глобальним технологічним центром, центром виробництва чипів і сучасної електроніки. Це своєю чергою спричинить різке падіння технологічного потенціалу Японії.

Через усі ці виклики держава, яка після Другої світової війни була змушена ухвалити пацифістську конституцію і відмовитися від створення власних збройних сил, проведення наступальних операцій, обмежитись лише потужними силами самооборони, зараз розпочала тотальну мілітаризацію. Японія домовляється зі США про відкриття додаткових військових баз на своїй території, купує високотехнологічну зброю, відкриває власні оборонні об’єкти за кордоном, створює нові оборонні альянси з регіональними гравцями, посилює авіацію та флот і таке інше.

Фото: Кіодо Aвіабаза Корпусу морської піхоти США Футенма в Гіновані, префектура Окінава.

Також вона взялася активно допомагати Україні. Чому? Бо побачила, що Китай діяльно підтримує путінський режим. Японці розуміють як ніхто, чому керівництво КНР, конкретно Сі, робить це. Бо поки Захід вирішуватиме конфлікт у Європі, поки він витрачатиме ресурс, аби допомогти Україні здолати агресора, поки він сам стикатиметься з економічними та політичними проблемами, що виникли, зокрема, і через війну, що її розв’язала Росія, китайці зможуть захопити владу над Азією та перемогти США – ключового союзника Японії в регіоні.

Токіо, звісно, треба, щоб Росія програла Україні. Якщо це станеться, Китай не зможе переграти Захід, почати агресивні дії на Тайвані та поза його межами. КНР не встигне, згідно з її планом, сформувати закритий технологічний цикл, перейти на нові рейки економіки та посилити оборонний потенціал. Ось чому уряд далекої Японії зараз енергійно допомагає Україні. Там розуміють, хто є головним антагоністом сучасного світопорядку і кому навіть більше, ніж Росії, вигідні військові протистояння в Європі та Азії.

Японське вікно можливостей

З початку російського вторгнення Японія виділила Україні $7.1 млрд гуманітарної та фінансової допомоги. Ця країна активно допомагає нам відновлювати енергетичну потугу та розміновувати території. Водночас саме Токіо змогло переконати лідерів G7 збільшити економічну поміч нашій державі до $39 млрд. І запровадило проти Росії 18 пакетів санкцій.

Під час візиту до Києва японський прем’єр заявив про виділення додаткових $470 млн, які мають піти на відбудову сектору електроенергетики. Також Японія через трастовий фонд НАТО надасть нелетальне озброєння на $30 млн.

Фото: EPA/UPG

Зеленський і Кішіда підписали Спільну заяву про особливе глобальне партнерство між Україною та Японією. У ній означено багато важливих речей. Токіо підтримало: виведення російських військ з усієї території України; посилення санкцій проти РФ (українська сторона передала Кішіді звіти про те, як росіяни обходять штрафні заходи. – LB.ua); ідею покарання всіх без винятку воєнних злочинців; реформу Ради Безпеки ООН і таке інше. Важливо, що Японія вирішила допомогти Україні з повоєнною відбудовою.

«Японія підтвердила свою відданість щодо участі у повоєнному відновленні та відбудові України. Лідери висловили спільну думку, що приватний сектор повинен відігравати важливу роль у процесі відновлення та відбудови. Лідери також підкреслили, що цей процес має стати можливістю для подальшого розширення співпраці між двома країнами», – йдеться в заяві лідерів держав.

Японці напрочуд сильні в інжинірингу та промисловому будівництві. Саме японська компанія у 2012 році звела термінал D в аеропорту «Бориспіль». Для Японії експорт трудових ресурсів, пошук нових робочих рук, будівництво за кордоном стратегічних об'єктів – елемент державної політики. Їхні великі бізнесові конгломерати «Кейрецу» та «Сого сьося» змогли створити в Індонезії індустрії на десятки мільярдів доларів.

Під час зустрічі з Кішідою президент Зеленський заявив: «Сьогодні я запропонував Японії зосередитися на підтримці наших медичних установ і на відновленні деяких секторів економіки. Це автомобілебудування, зелена трансформація, зокрема, виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів, де Японія є одним з технологічних лідерів».

Фото: EPA/UPG

Японія дійсно може допомогти Україні в післявоєнний час стати одним з європейських виробників літієвих акумуляторів – тих елементів, що використовуються для виготовлення сучасної побутової техніки та електрокарів. Україна ж здатна співпрацювати з потужними японськими корпораціями, запропонувавши спільний видобуток корисних копалин з їх подальшою переробкою в продукцію з високою доданою вартістю. Також японський бізнес після війни може розмістити свої підрозділи в Україні, підключивши її до власних глобальних виробничих мереж. Таку регіональну стратегію японські корпорації реалізували в країнах Південно-Східної Азії, створивши там багато робочих місць.

Нині серед сегментів японської економіки чи не найшвидше зростає атомне машинобудування. Японці фактично з нуля переобладнали всі атомні електростанції. Для України це також перспективний напрям, враховуючи катастрофічну ситуацію на Запорізькій АЕС.

Японія розуміється на післявоєнній відбудові, це єдина у світі держава, яка змогла відновити міста після ядерного удару. Японці вміють працювати з населеними пунктами, які зазнали нищівних екологічних наслідків – це те, що також знадобиться Україні.

А ще та сама Японія може стати партнером, який допоможе відродити нашій державі науково-дослідний та інноваційний потенціал.

Це – вікно можливостей, яке вчергове відчинилося для України. І потрібно зробити все, щоб воно не зачинилося. Цього разу в лідерів двох держав, вірогідно, достатньо волі.

Кішіда переконує Індію

Перед зустріччю із Зеленським Кішіда провів перемовини з індійським колегою Нарендрою Моді. Завдання голови японського уряду зрозуміле – перетягти Індію на бік Заходу, зробити так, щоб Делі виступило проти Пекіна та Москви.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді розмовляє з прем’єр-міністром Японії Кішідою Фуміо перед зустріччю в Нью-Делі, 20 березня 2023 р.

Тут є певна проблема, про що, до речі, нещодавно написало американське видання "Politico": індуси готові протистояти Китаю, бо що далі, то більше прикордонних проблем мають з КНР, особливо в Гімалаях. Та й, крім того, Індія сама хоче зайняти місце Китаю – стати головною силою в Азії. Однак індійський прем’єр не готовий псувати відносини з Москвою, з якою склалися історично непогані економічні зв’язки: росіяни давно продають індусам власне озброєння і технології, відправляють алмази для обробки, продовольство, вугілля, та й не слід забувати про дисконтну російську нафту, яка допомагає Індії прискорити темпи економічного зростання.

Індія є учасником одного з неформальних оборонних прозахідних альянсів в Азії (QUAD), куди також входять Японія, Австралія та США. Токіо, який послуговується своєю оновленою безпековою стратегією, що направлена проти зростання впливу Китаю, запропонував Делі план щодо більш поглиблених економічних та оборонних відносин. Індія, яка також хоче зберегти канали поставок до Тихого океану, не проти зайняти більш проактивну позицію щодо КНР.

Однак що робити з кооперацією між Делі та Москвою? Фуміо Кісіда під час переговорів зі своїм індійським колегою витяг гарного козиря – він запросив Моді на травневий саміт «Групи семи», що відбудеться в японському місті Хіросіма. Індійського прем’єра вже вдруге за час війни запрошують на зустріч «сімки», йому прозоро натякають на те, що його держава може зайняти місце путінської Росії.

Для Індії, яка прагне представляти інтереси країн, що розвиваються на різних глобальних майданчиках, участь у G7 може стати саме тим, що забезпечить її розворот від Москви і Пекіна. Певно, не треба пояснювати, що означатиме для Росії хоча б часткове просідання економічних відносин із Делі і наскільки тоді посилиться Захід в азійському регіоні.

Фото: moneycontrol.com Прем'єр-міністр Моді бере участь у саміті G7 в Німеччині.

Водночас варто загадати, що перед візитом до Індії голова японського уряду проводив перемовини з колегами з Німеччини та Південної Кореї. Обидва треки важливі, але найбільш показовим для України є все ж діалог Токіо з Берліном. Зараз, на фоні переформатування економіки, відмови від російського газу, німці шукають партнера, який міг би вкласти гроші в їх програми зі створення та модернізації промисловості. Шольц вирішив замінити автократичного Путіна на комуніста Сі. Фуміо Кісіда, вірогідно, намагається допомогти німецькому уряду зробити правильний історичний вибір.

Разом з тим японський прем’єр не полишає спроб переконати китайського лідера у тому, щоби той припинив підтримувати Росію. Як зазначив сам Фуміо Кісіда під час зустрічі із президентом Зеленським, він «домовився із Сі невдовзі поспілкуватися щодо агресії Росії проти України». Подивимося, до чого ця човникова дипломатія Токіо приведе.

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24 лютого 2023 року, під час прес-конференції для вітчизняних та світових ЗМІ президент Зеленський сказав: «Коли – небудь, після завершення війни, ми зможемо розповісти про те, яку міцну та позитивну роль зіграла Японія у «Групі семи»», натякнувши, що Фуміо Кісіда зробив для України не менше, аніж колишній італійський прем’єр Маріо Драгі, коли переконав лідерів Західної Європи відкрити двері для нашої держави в Євросоюз.

Певно, коли час пройде, ми дізнаємося також і про те, що зробив Фуміо Кісіда, щоби нівелювати китайську загрозу та знищити альянс між Китаєм та Росією.