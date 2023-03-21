Зеленський зустрівся з прем'єром Японії

У вівторок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з японським прем'єр-міністром Фуміо Кісіда.

Про це президент повідомив у Телеграм.

"Радий вітати в Києві премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіду - дійсно сильного захисника міжнародного порядку й давнього друга України", - сказав Зеленський.

За словами президента, Кісіда прибув в Україну саме в той час, коли важливо активізувати глобальне лідерство заради захисту цілей і принципів Статуту ООН та міжнародної безпеки загалом.

Нагадаємо, що 21 березня премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до України. Він приїхав до Києва потягом із Польщі. Кісіда прилетів до Польщі після відвідин Індії. Це – перша поїздка Кісіди до України.

Український уряд запросив Кісіду відвідати Україну в січні цього року. Японські медіа того місяця писали, що поїздка Кісіди до України є можливою, і що він, ймовірно, підпише з українською владою спільний документ та наголосить на важливості зробити світ вільним від ядерної зброї.