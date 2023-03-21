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Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда вже прибув до України. Він приїхав до Києва потягом із Польщі, повідомляє NHK.

Візит голови японського уряду не був анонсований раніше, про його підготовку стало відомо лише минулої ночі. Кісіда прилетів до Польщі після відвідин Індії, аби звідти дістатися української столиці та зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Це – перша поїздка Кісіди до України. Очікується, що премʼєр у ході візиту запевнить у максимальній підтримці України та сфокусується на відновленні та гуманітарній допомозі.

Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Фото: twitter.com/EmineDzheppar

Японія з 24 лютого 2022 надала Україні допомоги на $1,5 млрд. Ця підтримка здебільшого гуманітарна й нелетальна, що обґрунтовується доволі пацифістичним законодавством країни.

Японія, що цього року головує в Group of 7, постійно наголошує на необхідності подальшої підтримки українців у боротьбі з російським нападом. Український уряд запросив Кісіду відвідати Україну в січні цього року. Японські медіа того місяця писали, що поїздка Кісіди до України є можливою, і що він, ймовірно, підпише з українською владою спільний документ та наголосить на важливості зробити світ вільним від ядерної зброї.