​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
​Російський винищувач не зміг збити український Bayraktar TB-2 над Чорним морем
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
Ректори провідних вишів збираються підписати відкритого листа із закликом залишити міністра освіти Шкарлета на посаді, - джерела
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
​Як повернути Приазов’я. Погляд з європейського окопу
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Нардеп від "Слуги народу" Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Рада прийняла закон про новий порядок військової служби
Рада прийняла закон про новий порядок військової служби
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
"Більшість військових хочуть відкрити бізнес, бо розуміють, що в них немає виходу". Розмова з Українським ветеранським фондом
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
У навчальному центрі "Десна" загинули четверо українських військових
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Заклики Китаю до припинення вогню залишать російські війська на суверенній території України, - Білий дім
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших
ГоловнаПолітика

Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ

Кісіда Фуміо має зустрітися зі Зеленським.

Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ
Кісіда Фуміо
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо прямує до України у вівторок з раптовим візитом.

Про це пише видання NHK з посиланням на посадовців країни.

Представники уряду та правлячої партії кажуть, що Кісіда вже виїхав з Індії в Україну.

Очікується, що прем'єр-міністр прибуде в Україну пізніше сьогодні для переговорів на вищому рівні з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Японія зараз головує у "Групі семи", у травні у Хіросімі пройде саміт G7.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, Офіс президента запросив японського прем'єра до України цього року у січні. У лютому Кісіда оголосив про виділення Україні $5,5 млрд допомоги.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також