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Серед міністрів електронні декларації подали лише Резніков, Шкарлет і Кубраков

Голова НАЗК закликав відновити обовʼязковість декларування. 

Серед міністрів електронні декларації подали лише Резніков, Шкарлет і Кубраков
Олексій Резніков
Фото: prioritet.org

Серед українських міністрів електронні декларації подали лише очільник Міноборони Олексій Резніков, віцепремʼєр-міністр Олексій Кубраков та міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Таку заяву голови Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков цитують "Українські новини".

Станом на яку дату наведені ці дані – не уточнюється.

Новіков наголосив, що відновлення електронного декларування є вкрай важливим, зокрема й під час війни.

"Важливо відновити декларування. Це доброчесність", – сказав він.

Станом на 13 березня декларації подали лише два міністри: Резніков та Шкарлет. Серед народних депутатів на той день електронні декларації подали лише 7% – 30 осіб. 

Через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно. 

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