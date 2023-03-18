Хто і як відбілює держзрадників Дубінського, Столара та інших

Саме тому вже зараз важливо відстежувати спроби відбілювання й запобігати їм, адже це пряма загроза нашій державності.

Вибори ще не призначені, а кампанія "відбіли зрадника" вже почалася. І не дивуйтесь — у всіх "колишніх" є плани залишитися в політиці, провести косметичний ремонт і ребрендинг своїх проросійських проєктів і знову змагатися за голоси українців.

Балотуванню держзрадників на виборах після перемоги наразі може запобігти лише вирок суду. Доки українська правоохоронна система нагадує кульгаву на обидві лапи качку, суспільство має знати імена та прізвища всіх зрадників.

Рік тому Рух ЧЕСНО запустив "Реєстр держзрадників". Ще під час його створення було зрозуміло: у країні не проведена судова реформа , тому притягнути всіх зрадників до відповідальності зусиллями старих суддів буде нереально.

Фото: Чесно

Мажоритарник "Слуги народу" Олександр Дубінський систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії, назвав гасло "Слава Україні!" нацистським. Досі без підозри, про "посадку" навіть не йдеться.

Буквально днями Дубінський повторював тези роспропаганди про "гоніння" на УПЦ МП і про те, що держава не має втручатися у справи церкви. За його словами, виселення ченців УПЦ МП з Києво-Печерської лаври — це боротьба міністра культури Олександра Ткаченка за хлібне місце. Найцікавіше, що того самого дня він з’явився у програмі "Сніданок з 1+1", де розповідав, як відбудував шість постраждалих будинків у Київській області.

Фото: Чесно

Нам вдалося нарахувати низку матеріалів на сайті ТСН та однойменному YouTube-каналі, де Дубінського висвітлювали як позитивного героя і благодійника.

Фото: Чесно

У всіх матеріалах фігурує "волонтерська організація "Медіаоборона" забудовника Володимира Хоменка та нардепа Олександра Дубінського. Ба більше, вони прямо рекламують її соцмережу.

Фото: Чесно

Варто нагадати, хто такий Дубінський.

2021 року США запровадили санкції проти нардепа Олександра Дубінського і нардепа-держзрадника Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори у Сполучених Штатах 2020 року, зазначивши, що вони є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу". Також відеомережа YouTube заблокувала канал Дубінського, який він вів останні три роки.

У 2020 році Офіс прокурора після звернення Центру протидії корупції відмовився відкривати справу щодо держзради стосовно Дубінського і Деркача. ЦПК подавав аналогічне звернення і до СБУ. Організація домоглася в суді, щоб проти Дубінського відкрили справу за ч. 1 ст. 111 КК “Державна зрада”.

Ще раніше журналісти Bihus.info виявили, що тоді ще "журналіст" Дубінський під час Революції Гідності займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів і також держзрадника Олександра Клименка. Журналісти отримали доступ до листування Дубінського (2013–2014) щодо планування заходів із дискредитації Революції Гідності. Зокрема, саме Дубінський створив фейк і просував інформаційну кампанію про "повій на Майдані" з ціллю зобразити протест як осередок розпусти.

Тому, якщо ЗМІ і мають висвітлювати історію Дубінського, потрібно брати коментарі у правоохоронців, чому справи проти нього ще не в суді. А колективи, які працюють у ЗМІ, мали би боротися проти таких проявів відбілювання колишніх колег, які спотворили саму суть професії.

З нардепом Вадимом Столаром справи у нас дещо кращі, ніж із Дубінським. Це нардеп-утікач, якого обрали від уже забороненої партії ОПЗЖ. У серпні 2022 року Рух ЧЕСНО досліджував, як він "працював" на Лазуровому узбережжі.

Фото: Чесно

Врешті Столар таки повернувся в Україну і потім не зміг виїхати.

Згодом СБУ провела у нього обшуки через розслідування участі підконтрольних йому будівельних компаній у легалізації коштів Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

Слідчі дії проводилися за статтею 437 КК України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та статтею 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Але здаватися Вадим Столар не збирається — і продовжує користуватися тими інструментами, які раніше давали політикам можливість обиратися. Він займається гречкосійством і, як Дубінський, грає роль благодійника. Його благодійний фонд запустив youtube-канал, команда держзрадника працює в Telegram, Instagram та інших соцмережах.

Матеріали з ознаками замовності про роботу фонду Столара зустрічаються у ЗМІ. Причому буває так, що ставлять їх поряд із закликами допомогти ЗСУ. Тобто, з одного боку підривається фундамент державності, а з іншого боку йде допомога фронту, одразу під брендом Збройних Сил України.

Фото: Чесно

Таких випадків, коли в один день з однаковими тезами виходять матеріали про діяльність благодійного фонду, багато.

Фото: Чесно

Так само діяльність фонду держзрадника Столара рекламує інформаційна агенція УНІАН. І що примітно, ті ж самі видання — "Апостроф", УНІАН, "Фокус" — були помічені у джинсі на користь скандальної містобудівної "реформи", яка ставить під загрозу якісну відбудову України.

Дмитро Співак — ексдепутат Одеської міськради. Був ведучим і політичним експертом на телеканалах, які пов'язують із Віктором Медведчуком (ZIK, 112, NewsOne). Працював на закритому каналі "Україна 24" та вів власний youtube-канал.

У 2022 році жалівся на "американські біолабораторії" в Україні та закликав до нейтралітету, бо "війни з Росією не буде". На тлі вторгнення Співак заявив, що Путіна спровокували на "цей безумний крок" і він просто "повівся". На словах Співак ніби й підтримував Україну, але більше звинувачував владу в тому, що більшість її представників "п’є каву в Європі". На його думку, щоб зупинити війну, треба "домовлятися" з РФ, що для нас означає капітуляцію.

Співак — фігурант проєкту "Детектор Медіа" "Дошка ганьби", присвяченого медійним пропагандистам, і "Бази псевдосоціологів та продавців рейтингів" від Texty.org.

Держзрадник Співак, який не має такої медійної підтримки, як Дубінський чи Столар, знайшов інші інструменти — подяки.

Фото: Чесно

Він регулярно інформує суспільство про те, що йому подякувало ГУР чи військові.

Фото: Чесно

Раніше до Руху ЧЕСНО навіть зверталися силові органи з проханням прибрати Співака з Реєстру держZрадників. Реєстр створений для того, щоб народ України знав прізвище кожного, хто підривав територіальну цілісність і суверенітет. Тому Співак чи інші держзрадники будуть у цьому реєстрі довічно. У нас є навіть така рубрика, як "Мертві". Туди потрапляють ті державні зрадники, які померли своєю смертю або були ліквідовані.

Фото: Чесно

Ці випадки відбілювання непоодинокі. Звісно, що на місцевому рівні депутати і медійники теж намагаються запустити подібні процеси. Тому Рух ЧЕСНО закликає громадян надавати інформацію про зрадників і колаборантів. Для цього можна заповнити онлайн-форму за посиланням або написати на пошту [email protected] Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, ніде не будуть оприлюднені.

Тим часом парламент має напрацювати законодавчу базу, яка дозволить усунути з рад усіх рівнів представників проросійських партій, а також не допустити їх до нових виборів. Наша організація стежить за роботою профільного Комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування, який розглядає такі законопроєкти.

До речі, розвиток і наповнення Реєстру держZрадників можна підтримати донатом.