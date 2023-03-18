Арахамія вніс до Верховної ради постанову про відкликання Льовочкіна з Комітету з питань безпеки та оборони

Ця постанова передбачає й інші зміни в парламенті.

Народного депутата Сергія Льовочкіна з депутатської групи “Платформа за життя і мир” відкличуть з Комітету ВРУ з питань безпеки та оборони.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Крім того, згідно із проєктом постанови, котру вніс Давід Арахамія, народну депутатку Людмилу Марченко мають призначити заступницею голови регламентного комітету.

Також Ігор Кривошеєв буде переведений з екологічного комітету до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Нагадаємо, раніше члени депутатської групи "Платформа за життя і мир" Сергій Льовочкін і Михайло Папієв запропонували Верховній Раді відкликати Льовочкіна з персонального складу парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.