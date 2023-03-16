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Глава МЗС Китаю у розмові з Дмитром Кулебою висловився за мирні переговори між Україною та Росією

Український міністр підкреслив важливість формули миру для припинення агресії РФ.

Глава МЗС Китаю у розмові з Дмитром Кулебою висловився за мирні переговори між Україною та Росією
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з китайським колегою, членом Держради Китаю Цінь Ганом.

Про це Кулеба повідомив у своєму твітері.

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"...Ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності. Я підкреслив важливість Формули миру для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - зазначив міністр.

Цінь Ган у розмові заявив, що Китай занепокоєний ескалацією війни в нашій державі і хоче, аби Україна та РФ провели мирні переговори, повідомляє Reuters.

"Китай сподівається, що всі сторони збережуть спокій, раціональність і стриманість і відновлять мирні переговори якнайшвидше", - сказав Ган.

Нагадаємо, про формулу миру Кулеба нині поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

МЗС Китаю у річницю російського вторгнення в Україну опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У ній ідеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".

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