Глава МЗС Китаю у розмові з Дмитром Кулебою висловився за мирні переговори між Україною та Росією

Український міністр підкреслив важливість формули миру для припинення агресії РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з китайським колегою, членом Держради Китаю Цінь Ганом.

Про це Кулеба повідомив у своєму твітері.

"...Ми обговорили важливість принципу територіальної цілісності. Я підкреслив важливість Формули миру для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні", - зазначив міністр.

During my call with China's State Councilor and Foreign Minister Qin Gang today, we discussed the significance of the principle of territorial integrity. I underscored the importance of @ZelenskyyUa’s Peace Formula for ending the aggression and restoring just peace in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Цінь Ган у розмові заявив, що Китай занепокоєний ескалацією війни в нашій державі і хоче, аби Україна та РФ провели мирні переговори, повідомляє Reuters.

"Китай сподівається, що всі сторони збережуть спокій, раціональність і стриманість і відновлять мирні переговори якнайшвидше", - сказав Ган.

Нагадаємо, про формулу миру Кулеба нині поговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

МЗС Китаю у річницю російського вторгнення в Україну опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів. У ній ідеться про "повагу до суверенітету всіх країн", "відмову від менталітету холодної війни", "припинення бойових дій" та "припинення односторонніх санкцій".