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Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру

Темою розмови також було постачання артилерійських боєприпасів.

Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Я обговорив з Ентоні Блінкеном формулу миру України та способи прискорення постачання артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних і контрнаступальних операцій", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 3 березня Кулеба обговорив з Блінкеним створення спецтрибуналу для Росії. 

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