Дмитро Кулеба і Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру

Темою розмови також було постачання артилерійських боєприпасів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили українську формулу миру і способи прискорення постачань артилерійських боєприпасів.

Про це Кулеба повідомив у Twitter.

"Я обговорив з Ентоні Блінкеном формулу миру України та способи прискорення постачання артилерійських боєприпасів. Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб забезпечити Україну всіма боєприпасами, необхідними для оборонних і контрнаступальних операцій", – йдеться у повідомленні.

I spoke with @SecBlinken about Ukraine’s Peace Formula and ways to expedite the delivery of artillery ammunition. We are working with the US and other partners around the clock to ensure that Ukraine has all of the ammunition we need for defense and counter-offensive operations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Нагадаємо, 3 березня Кулеба обговорив з Блінкеним створення спецтрибуналу для Росії.