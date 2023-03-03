Дмитро Кулеба обговорив з Ентоні Блінкеним створення спецтрибуналу для Росії

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це Кулеба написав у Twitter.

Міністр зазначив, що він мав розмову з держсекретарем США, який поінформував Кулебу щодо своїх дискусій на G20.

“Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: наше наступне велике завдання – забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими”, – йдеться у повідомленні.

I spoke to @SecBlinken who informed me on his discussions at G20. I elaborated on our further steps to create a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine: our next big undertaking is to ensure accountability for Russia’s leadership. Coordinated efforts are key. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2023

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не можна дозволити Росії вести війну в Україні безкарно.