Мешканець Кривого Рогу оформив кредитів на понад 2 млн грн на зниклих безвісти бійців ЗСУ, - прокуратура

Йому повідомлено про підозру за фактами шахрайства, а також незаконного поводження з боєприпасами.

Мешканець Кривого Рогу оформив кредитів на понад 2 млн грн на зниклих безвісти бійців ЗСУ.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець міста Кривий Ріг здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки, підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в терміналах. Знятими коштами розпорядився на особисті потреби.

За попередніми даними, аналогічним способом він оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військовослужбовців. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності, а також потерпілі.

Нагадаємо, мешканця Києва підозрюють в заволодінні майном та коштами, зібраними для потреб ЗСУ. Під час затримання у підозрюваного вилучено гранату, тротилову шашку, набої та автомат Калашникова.