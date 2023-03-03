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Унаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську зруйнована адмінбудівля і заклад охорони здоров’я

У селі Подоли Куп’янського району на Харківщині загинула жінка.

Унаслідок ворожих обстрілів у Куп’янську зруйнована адмінбудівля і заклад охорони здоров’я
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С – 300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілів загинула 73-річна жінка.

В області тривають заходи із розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.

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Нагадаємо, у Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.

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