Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок ракетного удару по Куп'янську, попередньо із ЗРК С – 300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров'я. Також у Куп'янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище”, – йдеться у повідомленні.
У селі Подоли Куп'янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. Внаслідок обстрілів загинула 73-річна жінка.
В області тривають заходи із розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 31 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, у Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.