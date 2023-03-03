​Окупанти викрали близько 200 жителів села на Херсонщині за відмову віддати земельні ділянки

З початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.

Про це повідомляє у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ.

Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.

Нагадаємо, російська влада роздає росгвардійцям земельні ділянки в окупованому Криму.