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​Окупанти викрали близько 200 жителів села на Херсонщині за відмову віддати земельні ділянки

Росіяни продовжують грабувати населення на тимчасово захоплених територіях.

​Окупанти викрали близько 200 жителів села на Херсонщині за відмову віддати земельні ділянки
Херсонська область, ілюстративне фото
Фото: Вікторія Рощина

З початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілі у жителів Запорізької області, які не отримали російські паспорти.

Про це повідомляє у ранковому зверненні Генштаб ЗСУ.

Представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту Бойове Херсонської області відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців.

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Нагадаємо, російська влада роздає росгвардійцям земельні ділянки в окупованому Криму.

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