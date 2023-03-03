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День святого Валентина спричинив у Бельгії різке зростання попиту на російські алмази, – Politico

Діамантний бізнес є життєво важливим для бельгійського міста Антверпен.

День святого Валентина спричинив у Бельгії різке зростання попиту на російські алмази, – Politico
Фото: mirfactov.com

День святого Валентина 14 лютого спричинив взимку у Бельгії різке зростання попиту на необроблені діаманти з Росії. 

Про це пише Politico з посиланням на останні дані міністерства економіки Бельгії.

Європейський союз не санкціонує імпорт російських алмазів попри неодноразові заклики України та деяких країн блоку.

“Але в третьому кварталі минулого року імпорт значно впав. Це допомогло Бельгії виступити проти санкцій ЄС проти російських алмазів, які життєво важливі для бельгійського міста Антверпен, глобального алмазного центру”, – зазначає видання.

Уряд Бельгії стверджує, що такі санкції лише перенаправлять російський експорт алмазів в інші країни, не завдавши при цьому економічної шкоди Москві. Бельгійські дипломати також зазначили, що російський імпорт скорочується навіть без санкцій через громадський тиск та поінформованість споживачів.

Однак імпорт до Бельгії знову зріс у грудні та січні напередодні Дня святого Валентина 14 лютого. У січні 2023 року Бельгія імпортувала російських необроблених алмазів на суму 132 мільйони євро. Торік ця сума у січні склала 97 мільйонів євро, хоча цьогоріч вага імпорту була меншою.

Однак, за словами бельгійського чиновника, це виглядає як тимчасове пожвавлення, пов'язане із підвищеним попитом на День святого Валентина. У лютому вартість імпорту знову впала до 61 мільйона євро.

Для бельгійського депутата Вікі Рейнерт, чия соціалістична партія Vooruit є частиною федерального уряду, ці цифри показують, що добровільних заходів недостатньо. “Заборона на імпорт російських алмазів – єдиний правильний варіант”, – сказала Рейнарт. Вона закликала Єврокомісію включити цю заборону в наступний пакет санкцій проти Росії.

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Наразі ЄС працює в рамках “Групи семи” над глобальною системою відстеження алмазів, про створення якої раніше просила Бельгія. 24 лютого лідери G7 заявили, що мають намір “спільно працювати над подальшими заходами щодо російських алмазів, зокрема необроблених і шліфованих”.

Нагадаємо, міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що російський бюджет отримує щороку на імпорті алмазів $2 млрд.

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