США не надають Україні розвідданих про цілі на російській території, – Пентагон

США не надають Україні розвідданих про цілі на російській території, назвавши “нісенітницею” подібні звинувачення з боку Росії.

Про це заявив речник Міністерства оборони, бригадний генерал Пат Райдер, пише “Голос Америки”.

“Я не маю жодної інформації про те, чи проводили українці подібні операції чи ні, можете запитати про це їх. Я можу сказати точно, що думка про те, що США надають українцям розвіддані чи інформацію для завдання ударів по об'єктах на території Росії, – це нісенітниця”, – сказав він.

Райдер підкреслив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Росією і не прагнуть війни.

Минулого тижня президент Росії заявив, що Москва припиняє свою участь у ядреному договорі, звинувативши Захід у безпосередній причетності до спроб завдати ударів по її стратегічних авіабазах. Раніше цього тижня поряд із газокомпресорною станцією за 110 км на південний схід від Москви упав безпілотник.