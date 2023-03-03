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Ситуація на ЗАЕС може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки, - Євросоюз

ЄС назвав ядерну риторику Росії безвідповідальною.

Ситуація на ЗАЕС може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки, - Євросоюз
Фото: Енергоатом

Європейський Союз стурбований ситуацією, що склалась навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з нещодавніми вибухами біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та продовженням дій Росії з незаконної окупації та встановлення контролю над об'єктом. Ситуація може бути вирішена лише шляхом повного виведення російських військ та техніки з території станції", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

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ЄС назвав ядерну риторику Росії безвідповідальною, і наголосив, що вона є абсолютно неприйнятною.

Також у Євросоюзі підтримали зусилля МАГАТЕ, спрямовані на посилення ядерної безпеки в Україні, в тому числі шляхом постійної присутності експертів МАГАТЕ та припинення всіх бойових дій на території ЗАЕС та навколо неї і прилеглої інфраструктури.

Євросоюз вкотре нагадав, що РФ має негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі показав, як експерти місії МАГАТЕ добиралися на окупованому Запорізьку АЕС.

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