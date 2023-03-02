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Гроссі показав відео, як експерти МАГАТЕ перетинають лінію фронту, аби дістатися на ЗАЕС

"Команда експертів перетинає лінію фронту, а за потреби навіть пішки", - розповів очільник Агентства.

Гроссі показав відео, як експерти МАГАТЕ перетинають лінію фронту, аби дістатися на ЗАЕС
Фото: ЕРА/UPG

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі показав, як експерти місії МАГАТЕ добиралися на окупованому Запорізьку АЕС.

Гроссі опублікував відео у своєму твітері.

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"Команда експертів перетинає лінію фронту, а за потреби навіть пішки. Ротація ISAMZ на Запорізькій АЕС завершена. Я неймовірно пишаюся професіоналізмом наших співробітників", - написав гендиректор Агентства.

Він додав, що "МАГАТЕ не зупиниться".

Нагадаємо, 2 березня нарешті вдалося провести ротацію персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Проведення цієї ротації було заплановане ще на початку лютого цього року. Однак росіяни її заблокували.

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