"Команда експертів перетинає лінію фронту, а за потреби навіть пішки", - розповів очільник Агентства.

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі показав, як експерти місії МАГАТЕ добиралися на окупованому Запорізьку АЕС.

Гроссі опублікував відео у своєму твітері.

"Команда експертів перетинає лінію фронту, а за потреби навіть пішки. Ротація ISAMZ на Запорізькій АЕС завершена. Я неймовірно пишаюся професіоналізмом наших співробітників", - написав гендиректор Агентства.

Він додав, що "МАГАТЕ не зупиниться".

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Нагадаємо, 2 березня нарешті вдалося провести ротацію персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Проведення цієї ротації було заплановане ще на початку лютого цього року. Однак росіяни її заблокували.