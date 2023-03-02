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У школах Херсонщини окупанти ввели обов’язкові “кадетські класи”

Введені також додаткові заняття з патріотичного виховання.

У школах Херсонщини окупанти ввели обов’язкові “кадетські класи”
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У школах окупованої Херсонщини загарбники ввели обов’язкові так звані “кадетські класи” починаючи з першого року навчання.

Про це повідомляє у вечірньому зверненні Генштаб ЗСУ.

Для учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з “патріотичного” виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років.

Для легалізації, у відповідності до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів Російської Федерації.

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Нагадаємо, з початку 2023 року повідомлено про підозру у добровільній співпраці з порогом понад 30 педагогам. Серед них – керівники створених російськими окупантами “відділів освіти”, а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

 

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