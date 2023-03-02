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У Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів

Людям нададуть допомогу на більш безпечній території області.

У Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів
Фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОДА

У Куп’янській громаді Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

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Як пояснили в ОВА, таке рішення ухвалили через нестабільну безпекову ситуацію та постійні обстріли території громади російськими військами.

Усім евакуйованим нададуть допомогу на більш безпечній території області.

За даними обласної адміністрації, наразі в громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

Крім того, решта громадян також можуть покинути територію громади. 

Нагадаємо, співробітники поліції допомогли евакуювати вихованців дитячого будинку сімейного типу, котрий був розташований у прикордонному селі Харківської області.

Нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що не відкидає варіанту обов'язкової евакуації жителів із населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості від зони бойових дій.

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