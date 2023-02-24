Голова Харківської ОДА не виключає обов'язкової евакуації з населених пунктів поблизу лінії фронту

Для тимчасового розміщення таких людей можуть бути використані гуртожитки вишів.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов не відкидає варіанту обов'язкової евакуації жителів із населених пунктів, які перебувають у безпосередній близькості від зони бойових дій.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми розглядаємо питання щодо ухвалення рішення про обов'язкову евакуацію з певних населених пунктів, тому що, відверто кажучи, люди нехтують своїм життям, життям своїх близьких... Ну не хочуть люди звідти виїжджати. Виїжджають лише тоді, коли вже зруйновано або пошкоджено настільки житловий будинок, що там не можна фактично жити", - сказав Синєгубов.

Про які саме населені пункти йдеться, він не уточнив, але зазначив, що є необхідні ресурси для евакуації людей та їх тимчасового розміщення в Харкові.

"Ми сили та засоби маємо. Ми створили координаційний штаб із волонтерами, щоб розуміти, чий ресурс ми можемо використовувати... Ми маємо місця, де розміщувати, де розселяти. Ми не пропонуємо виїзд за межі навіть міста Харкова", - сказав Синєгубов.

За його словами, для тимчасового розміщення таких людей можуть бути використані гуртожитки вишів.

Нагадаємо, протягом четверга 23 лютого ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області. Унаслідок обстрілів було поранено дев’ятьох людей.