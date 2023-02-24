Зеленський готовий особисто поїхати на саміт з країнами Латинської Америки, щоб донести їм правду про війну

Україна працює над тим, аби переконати країни ООН, які досі проти засудження розвʼязаної Росією війни. Дипломатія над цим працює.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції. Він зауважив, що декому, очевидно, складно зрозуміти, що таке війна, її наслідки та втрати людей.

"Тут складно донести цю інформацію. Для цього ми працюємо щоденно, щоб не через війну розуміти наслідки війни. Невже треба обовʼязково війна і втрати, катування і ґвалтування? Невже це має прийти в кожну домівку світу, щоб люди оцінили наслідки цієї кривавої війни?" – зазначив він.

Зараз 141 країна проголосувала за повагу до суверенітету та територіальної цілісності України. Ці країни підтвердили, що ворог має вийти з української території. Зеленський зазначив, що хотів би зробити саміт країн Латинської Америки та України, щоб донести їм правду про війну. Він готовий особисто поїхати на цей саміт.

Учора Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резолюція "Про справедливий і сталий мир в Україні" набрала 141 голос. Проти резолюції проголосували 7 країн – Росія, Білорусь, Північна Корея, Ерітрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.