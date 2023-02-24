Україна має все, щоб перемогти цього року, – Зеленський

Він закликав не здаватися і працювати далі.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо всі українці залишатимуться міцним кулаком, якщо партнери дотримаються всіх своїх обіцянок, зокрема щодо термінів постачання озброєння, українці переможуть Росію цього року.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

"Якщо всі зроблять свою домашню роботу, всі виконаємо свої завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: дипломатія, впевненість, друзі, ми обʼєднали всі сили проти цієї навали. Думаю, що жодна країна в світі не може самостійно витримати такої війни. Думаю, що Сполучені Штати можуть, але, на щастя, в них нема кордонів з РФ", – сказав він.

Україна протистоїть не сама, їй допомагають друзі, щоб ця війна не пішла далі.

"Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, Кремль. Тож дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався і працював. І тоді буде перемога", – наголосив він.

Президент додав, що Україна ініціювала формулу миру, де покроково записано, якою має бути перемога українців. Сьогодні є зацікавлення у виконанні цієї формули. Зеленський очікує установчого саміту щодо формули, і залучити до нього якомога більшу кількість країн. Зокрема, Україна працює над залученням Латинської Америки, Індії, Китаю, Африки.

Одним із пунктів є фіксація гарантій безпеки. Дипломатична фіксація кінця війни є останнім пунктом, до того треба виконати всі інші.