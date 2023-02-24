Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна має все, щоб перемогти цього року, – Зеленський

Він закликав не здаватися і працювати далі. 

Україна має все, щоб перемогти цього року, – Зеленський
Фото: скрин відео

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якщо всі українці залишатимуться міцним кулаком, якщо партнери дотримаються всіх своїх обіцянок, зокрема щодо термінів постачання озброєння, українці переможуть Росію цього року.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції

"Якщо всі зроблять свою домашню роботу, всі виконаємо свої завдання, неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все: дипломатія, впевненість, друзі, ми обʼєднали всі сили проти цієї навали. Думаю, що жодна країна в світі не може самостійно витримати такої війни. Думаю, що Сполучені Штати можуть, але, на щастя, в них нема кордонів з РФ", – сказав він.

Україна протистоїть не сама, їй допомагають друзі, щоб ця війна не пішла далі.

"Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, Кремль. Тож дуже важливо, щоб кожен із нас сфокусувався і працював. І тоді буде перемога", – наголосив він.

Президент додав, що Україна ініціювала формулу миру, де покроково записано, якою має бути перемога українців. Сьогодні є зацікавлення у виконанні цієї формули. Зеленський очікує установчого саміту щодо формули, і залучити до нього якомога більшу кількість країн. Зокрема, Україна працює над залученням Латинської Америки, Індії, Китаю, Африки. 

Одним із пунктів є фіксація гарантій безпеки. Дипломатична фіксація кінця війни є останнім пунктом, до того треба виконати всі інші. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також