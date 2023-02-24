Польща готова взяти на лікування і реабілітацію 2,5 тисячі українських військових

Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2,5 тисячі поранених українських військовослужбовців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, передає Укрінформ.

"Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі", - зазначив він.

Сьогодні Зеленський разом із Моравецьким відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені українські захисники. Вони побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації; поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям і правоохоронцям за мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський також нагородив медпрацівників шпиталю за самовіддане виконання професійного обов’язку.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні, на першу річницю агресії Росії проти України, до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Моравецький.