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Польща готова взяти на лікування і реабілітацію 2,5 тисячі українських військових

Зеленський разом із Моравецьким відвідали один із київських госпіталів.

Польща готова взяти на лікування і реабілітацію 2,5 тисячі українських військових
Фото: Офіс президента

Польща запропонувала Україні надати лікування та реабілітацію 2,5 тисячі поранених українських військовослужбовців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві, передає Укрінформ.

"Окремо хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування і реабілітації українських воїнів. Пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2,5 тис. наших військових - вони можуть отримувати допомогу щодо лікування та реабілітації в Польщі", - зазначив він.

Сьогодні Зеленський разом із Моравецьким відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені українські захисники. Вони побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації; поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання.

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Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям і правоохоронцям за мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський також нагородив медпрацівників шпиталю за самовіддане виконання професійного обов’язку.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні, на першу річницю агресії Росії проти України, до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Моравецький.

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