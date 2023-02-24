Король Чарльз III у посланні до річниці великої війни: українці "продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість"

Він додав, що підтримка з боку Британії та її союзників є "обнадійливою".

Британський король Чарльз III опублікував заяву до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Монарх зазначив, що напад на українців був неспровокованим.

"Вони продемонстрували справді дивовижну мужність і стійкість перед обличчям такої людської трагедії", – йдеться в опублікованій заяві.

Він додав, що підтримка з боку Британії та її союзників є "обнадійливою".

"Я можу лише сподіватися, що прояв солідарності з усього світу може принести не лише практичну допомогу, але й силу завдяки усвідомленню того, що разом ми об’єднані", – зазначив король.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона на початку лютого мав аудієнцію в короля Чарльза. Монарх прийняв українського президента в Букінгемському палаці.