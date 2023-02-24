У річницю широкомасштабної війни з РФ НАТО підтверджує солідарність з Україною, – заява

Північноатлантична рада у річницю широкомасштабної російської агресії підтвердила солідарність з Україною та готовність підтримувати її боротьбу за демократію, свободу та незалежність, проти російської агресивної війни.

Відповідна заява оприлюднена на сайті НАТО.

“Ми відзначаємо рік з початку російської жорстокої агресивної війни Росії проти України, що є найбільшою загрозою для Євроатлантичної безпеки протягом десятиліть. Ми, як союзники, підтверджуємо нашу солідарність з владою та з народом України у героїчному захисті їх нації, їх землі, та наших спільних цінностей. Ми віддаємо шану життям, що були втрачені, та шкодуємо з приводу трагічних людських страждань та руйнувань, включаючи руйнування житлових районів в Україні, цивільної та енергетичної інфраструктури, що були спричинені російською злочинною війною”, – йдеться у заяві.

У документі зазначається, що союзники будуть надалі нарощувати політичну та практичну підтримку України у її самозахисті від російського вторгнення, і надалі продовжуватимуть цю допомогу так довго, як це буде необхідно, щоб допомогти Україні перемогти. НАТО продовжуватиме тісну координацію з усіма відповідними сторонами, включаючи міжнародні організації, зокрема, ЄС, а також з країнами, що є близькими за переконаннями.

“Ми залишаємося рішучими у підтримці довгострокових зусиль України із захисту власного вільного та демократичного майбутнього. Ми підтверджуємо непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід’ємне право України на самозахист та на обрання власного шляху в організації своєї безпеки”, – наголосили члени Північноатлантичної Ради.

У заяві наголошується, що Росія несе повну відповідальність за цю війну, за грубе порушення міжнародного права та Хартії ООН. Дії РФ порушують принципи та зобов’язання в рамках ОБСЄ та глибоко підривають міжнародну безпеку й стабільність, міжнародний порядок, що оснований на правилах.

“Ми закликали Росію конструктивно долучитися до змістовних переговорів з Україною, Росія не продемонструвала жодної справжньої відкритості до справедливого та тривалого миру. Ми залишаємося рішучими у продовженні скоординованого міжнародного тиску на РФ Ми також засуджуємо всіх, включаючи Білорусь, хто активно підтримують російську війну”, – зазначили у Північноатлантичній Раді.

Союзники наголосили, що не може бути жодної безкарності для воєнних злочинів та інших звірств, що були скоєні Росією в Україні.

“Всі, хто винні, мають бути притягнуті до відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, зокрема, за атаки та утиски проти мирного населення України, включаючи депортацію дітей та пов’язане із конфліктом сексуальне насильство”, – зазначається у документі.

Російська війна є загрозою для глобальної безпеки. Енергетичний шантаж з боку Росії, її впливи на глобальне постачання продовольства, її шкідливі гібридні вчинки, її кампанія дезінформації, що поширювалася усім світом, її безвідповідальна ядерна риторика чітко демонструють неповагу росії до міжнародних норм та до добробуту мільйонів людей по усьому світу.

“Ми будемо продовжувати прагнути миру, безпеки та стабільності в усьому Євроатлантичному просторі. НАТО є оборонним Альянсом. Ми суттєво зміцнюємо наші позиції в стримуванні й в обороні, і ми готові захистити кожен дюйм території Альянсу, на всі 360 градусів, проти всіх загроз та викликів. Наші зобов’язання за Вашингтонським договором, включаючи Статтю 5, є сталево міцними. НАТО є сильним та об’єднаним більш ніж будь-коли”, – наголосили в Альянсі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення ворога. У майже пʼятнадцятихвилинному ролику президент нагадав, як рік тому країна почала свій найстрашніший у новітній історії день.