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Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні

Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні
Фото: EPA/UPG

Велика Британія готується відправити свої винищувачі країнам східного флангу НАТО, аби вони мали змогу поставити їхні літаки радянської епохи українцям. Про це повідомив міністр оборони Бен Воллес, пише The Guardian

"Ще один швидкий спосіб, яким Україна може отримати вигоду від винищувачів, це ті країни в Європі, які мають російські радянські винищувачі – МіГ 29 або Су-24 – якщо вони хочуть пожертвувати, ми можемо використовувати наші винищувачі, аби допомогти їм із безпекою", – сказав він у ефірі Times Radio. 

Воллес пояснив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні. 

Нагадаємо, днями в Офісі президента повідомили, що саме Сполучене Королівство може першим розблокувати постачання винищувачів Україні. 

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