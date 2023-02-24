Головне за ніч. П'ятниця, 24 лютого

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення Росії.

"Великий народе великої країни. Рік тому в цей день з цього ж місця близько сьомої ранку я звернувся до вас із короткою заявою. Тривалістю всього 67 секунд. У ній пролунали дві найголовніші і тоді, і зараз речі: те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні, готові до всього і переможемо. Бо ми – це Україна", – зазначив президент.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника. Основні зусилля ворог зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Російські окупанти завдали 10 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині. Є загиблі та поранені серед мирного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023-го російська армія втратила на війні з Україною близько 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Генеральна Асамблея ООН підтримала проєкт резолюції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Резолюція "Про справедливий і сталий мир в Україні" набрала 141 голос. Проти резолюції проголосували 7 країн - Росія, Білорусь, Північна Корея, Ерітрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.

Документ головним чином вимагає від Росії повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення Формули миру Президента Зеленського.

Цей проєкт раніше поширили прихильники України для ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН, яка підкреслює необхідність миру, що забезпечує “суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України”.

Нагадаємо, глава ЗМСУ Дмитро Кулеба повідомляв, що РФ робила все можливе, щоб зірвати голосування в ООН, але українські дипломати працювали з кожною країною, незалежно від її впливу на міжнародній арені.

МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”.

Це власне позиція, а не мирний план, про який нібито йшлося раніше. Документ має 12 пунктів.

“Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, має суворо дотримуватися. Необхідно ефективно підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства”, – йдеться у першому пункті.

Щодо припинення бойових дій Китай зазначає: “усі сторони повинні підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу з метою поступової деескалації ситуації та досягнення всеосяжного припинення вогню”.

Китайці також наголошують, що односторонні санкції та максимальний тиск не можуть вирішити питання, а лише створюють нові проблеми.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!