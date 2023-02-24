Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи

Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати зенітні ракетні системи і стати на оборону країни.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші.
Крім того, очікуються Patriot та SAMP/T.
В командуванні Повітряних сил наголосили, що згодом сучасні системи ППО повністю замінять старий парк радянської техніки.
Навчання роботі на системах ППО відбувається в Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні. Процес навчання триває і в Україні, і за кордоном, а в період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.
“Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні”, - наголосили в Повітряних силах.
Нагадаємо, Італія разом із Францією нададуть України системи протиповітряної оборони SAMP-T.