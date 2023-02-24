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Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи

Процес навчання триває і в Україні, і за кордоном.

Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи
Фото: Мілітарний

Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати зенітні ракетні системи і стати на оборону країни. 

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. 

Крім того, очікуються Patriot та SAMP/T. 

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В командуванні Повітряних сил наголосили, що згодом сучасні системи ППО повністю замінять старий парк радянської техніки.

Навчання роботі на системах ППО відбувається в Харківському національному університеті Повітряних Сил ім. Кожедуба. Наразі військовий виш розосереджений по всій Україні. Процес навчання триває і в Україні, і за кордоном, а в період воєнного часу молодь має можливість вступити до університету за спрощеною процедурою.

“Наразі військові та й викладачі проходять відповідне навчання із експлуатації та бойового застосування сучасних ЗРК в кількох країнах Європи та США. Але не за горами той час, коли спеціалістів з управління складними системами ППО готуватимуть в Україні”, - наголосили в Повітряних силах. 

Нагадаємо, Італія разом із Францією нададуть України системи протиповітряної оборони SAMP-T.

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