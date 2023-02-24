Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками закону, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо можливих планів призначити міністром оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

У відповідь на запитання журналіста на пресконференції він наголосив, що такі призначення відбувалися б винятково відповідно до українського закону.

"Ті чи інші рішення, які я приймаю на Ставці Верховного головнокомандувача про безпеку нашої держави я публічно не обговорюю. Одні з таких рішень – це безпекова ситуація в деяких регіонах і деяких інституціях. Де в мене були думки не суто щодо цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка повинна забезпечувати нам безпеку. Посилити це військовими або розвідниками, або службовцями. Посилити це. Це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах, а також це стосується контактних ліній з тимчасово окупованими територіями. Якщо б я хотів призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками українського законодавства", – сказав він.

Як відомо, відповідно до закону про нацбезпеку керувати Міноборони України може тільки цивільна людина. Також цивільними мають бути перший заступник і заступник міністра, але президент ухвалив указ, що на період воєнного стану першим заступником може бути військовий зі званням генерал-лейтенанта чи віцеадмірала. Таким чином стало можливим призначення генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Про те, що Буданова можуть призначити новим міністром оборони, заявляв керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він заявив, що Резнікова "переводять" на посаду міністра стратегічної промисловості. Втім сам міністр згодом у коментарі журналістам сказав, що з ним про це розмов не вели, а якщо будуть, то він відмовиться, оскільки не має відповідної компетенції. Арахамія також сказав, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Буданов публічно це не коментував.

Вже наступного дня народні депутати повідомили, що на тому тижні кадрові зміни в галузі оборони скасовуються, на умовах анонімності деякі з них сказали, що це повʼязано з засіданням у форматі "Рамштайн".

Після низки скандалів, зокрема щодо закупівель харчів для ЗСУ, у Міноборони почали перезавантаження антикорупційних структур. Також Резнікову призначили нових заступників.