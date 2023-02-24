Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини.

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників у результаті контрдиверсійних заходів у північних регіонах України. Зловмисники масово розповсюджували через соцмережі заклики до підтримки російських окупантів та виправдовували їхні воєнні злочини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із ворожих агітаторів виявився колишній мер райцентру у Чернігівській області, який був засуджений за вимагання хабарів.

За даними контррозвідки СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився з виправної установи, де відбував покарання.

"Під час окупації області він вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього почав поширювати в інтернеті дописи, в яких хотів дискредитувати Сили оборони та популяризував терористичні організації «ЛДНР». Після звільнення регіону зловмисник сподівався уникнути правосуддя, але співробітники СБУ його викрили", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові повідомлено про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Ще однією ворожою пропагандисткою є мешканка Києва, яка публічно закликала до захоплення державної влади та вихваляла кремлівський режим. Також вона виправдовувала російські повітряні удари по українських містах, унаслідок чого були загиблі і поранені мирні жителі.

Фото: ssu.gov.ua

Зловмисниця поширювала деструктивний контент із власного акаунта у забороненій соцмережі "Вконтакте". Кіберфахівці СБУ поетапно задокументували її підривну діяльність і затримали. Жінці повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 3. ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Обом зловмисникам суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила агентуру ФСБ, яка “наводила” російські ракети на лікарні у південних регіонах України.