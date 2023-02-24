Україна відкриває з Британією тренування пілотів винищувачів

Також є перемовини з трьома європейськими державами щодо навчань і отримання літаків.

Україна відкриває з Великою Британією тренування пілотів винищувачів. З Польщею відкривається можливість навчання на F-16.

Також є перемовини з трьома європейськими державами щодо навчань і отримання літаків. Україна хоче пришвидшити ці процес, вони складні, але це є комплексний захист неба, повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції.

Раніше в Україні ніхто не уявляв, що будуть Patriot, а тепер вони є. Танкова коаліція почала працювати, єдине слабке місце – це терміни, бо терміни – це втрати людей. Україна хоче використовувати літаки як захист неба, інфраструктури та цивільного населення.

"І тому ми почали. Моя зустріч з премʼєр-міністром Британії дає відповідь, чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо тренування з Британією", – сказав він.

Нагадаємо, після досягнення угоди про постачання Україні танків Київ прагне отримати сучасні винищувачі. Міністр оборони Британії Бен Воллес повідомляв, що Лондон розглядає передачу союзникам своїх винищувачів, аби ті передали українцям винищувачі радянського зразка.