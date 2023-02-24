Рада внесла зміни до законодавства про захист кордону, біля Росії та Білорусі його розширять до 2 км, - ДПС

Верховна Рада України підтримала проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону".
Як пояснили в Державній прикордонній службі, з'явилося декілька важливих змін.
Так, смугу вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшать до 2 км завширшки. "Це, практично, буде замінована територія", - додали в ДПСУ.
Також парламенту урегулював питання залучення до охорони державного кордону Збройних Сил, Нацгвардії та Національної поліції. Крім того, визначили місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.
Нагадаємо, Польща розмістила укріплення на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Днями країна заборонила перетин кордону білоруським вантажівкам.