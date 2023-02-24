Рада внесла зміни до законодавства про захист кордону, біля Росії та Білорусі його розширять до 2 км, - ДПС

Також парламент урегулював питання залучення до охорони державного кордону Збройних Сил, Нацгвардії та Національної поліції.

Верховна Рада України підтримала проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону".

Як пояснили в Державній прикордонній службі, з'явилося декілька важливих змін.

Так, смугу вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшать до 2 км завширшки. "Це, практично, буде замінована територія", - додали в ДПСУ.

Також парламенту урегулював питання залучення до охорони державного кордону Збройних Сил, Нацгвардії та Національної поліції. Крім того, визначили місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

Нагадаємо, Польща розмістила укріплення на кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації. Днями країна заборонила перетин кордону білоруським вантажівкам.