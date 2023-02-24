"У більшості своїй держави бояться створювати трибунали", – Зеленський

Майданчик ООН може використовуватися для створення спеціального трибуналу за російську агресію. Також Україна працює над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків від війни.

Над цим працюють щоденно всі від генерального прокурора до міністра закордонних справ, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконфренції.

"У більшості своїй держави бояться створювати трибунали, думати про це, і ви розумієте, чому. Перед тим. Як щось запровадити щось у себе в державі, потрібна політичне обʼєдання. ООН для цього дуже корисна", – сказав він.

Лідерську позицію в питанні створення трибуналу займають Нідерланди. Також працюють із Великою Британією, балтійськими друзями та Польщею. Зеленський додав, що міжнародні організації, як Міжнародний Червоний Хрест, проявили свою неспроможність навіть у питанні обміну полоненими.

"Знаєте, від якої відповіді я втомився? "У нас не той мандат", – додав президент.

Нагадаємо, Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво.