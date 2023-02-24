Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
ГоловнаСуспільствоВійна

"У більшості своїй держави бояться створювати трибунали", – Зеленський

Міжнародні інституції, як Червоний Хрест, проявили свою неспроможність. 

"У більшості своїй держави бояться створювати трибунали", – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Майданчик ООН може використовуватися для створення спеціального трибуналу за російську агресію. Також Україна працює над створенням спеціального механізму щодо компенсації всіх збитків від війни. 

Над цим працюють щоденно всі від генерального прокурора до міністра закордонних справ, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконфренції. 

"У більшості своїй держави бояться створювати трибунали, думати про це, і ви розумієте, чому. Перед тим. Як щось запровадити щось у себе в державі, потрібна політичне обʼєдання. ООН для цього дуже корисна", – сказав він.

Лідерську позицію в питанні створення трибуналу займають Нідерланди. Також працюють із Великою Британією, балтійськими друзями та Польщею. Зеленський додав, що міжнародні організації, як Міжнародний Червоний Хрест, проявили свою неспроможність навіть у питанні обміну полоненими. 

"Знаєте, від якої відповіді я втомився? "У нас не той мандат", – додав президент.

Нагадаємо, Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності російське керівництво. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також