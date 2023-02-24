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​Росіяни вночі влучили у будівлю гуртожитку в Херсоні

На щастя, обійшлося без постраждалих.

​Росіяни вночі влучили у будівлю гуртожитку в Херсоні
Фото: Скріншот відео

Російські військові в ніч проти 24 лютого завдали удару по гуртожитку в Херсоні.

Про це повідомила обласна військова адміністрація в Telegram.

"Уночі близько 23:00 мешканці гуртожитку у Херсоні прокинулися від вибухів. Будівлю, що є домівкою для багатьох херсонців, родин із дітьми, російські війська вкривали із артилерії. Один із снарядів влучив у стіну гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає. 

Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба вже оперативно закрила отвори у пошкодженій будівлі OSB-листами.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 73 рази обстріляв Херсонську область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА. Місто Херсон окупанти обстріляли сім разів. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та житлові будинки.

В результаті обстрілів одна людина загинула, троє осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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