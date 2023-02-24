Блінкен: Путін усе ще має можливість припинити війну проти України

"Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, коли вона захищає себе, і ми продовжуватимемо це робити".

Президент Росії Володимир Путін, який прийняв рішення про повномасштабне військове вторгнення в Україну рік тому, все ще може припинити війну.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті посольства США в Україні в п'ятницю.

"Сьогодні виповнюється рік після того, як президент Путін наказав здійснити повномасштабне вторгнення в Україну після місяців шахрайських витівок щодо того, чому Росія скупчила величезну кількість військових на кордоні України. Саме тоді російські війська незаконно перетнули кордон і увійшли на суверенну територію України, щоб вести війну, яка призвела до невиправданої загибелі десятків тисяч людей і завдала шкоди ще мільйонам", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою й зруйнувала її економіку.

"Ця війна є спробою захопити територію України та перешкодити її незалежному, демократичному шляху", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що боротьба України, рішучість і стійкість її народу стали джерелом натхнення для усього світу і згуртували світ навколо себе.

"Президент Путін розпочав цю незаконну війну, і він має можливість її припинити. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, коли вона захищає себе, і ми продовжуватимемо це робити, доки суверенітет України не буде поважатися, а народ України зможе творити своє обране демократичне майбутнє в умовах свободи та миру", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які можуть свідчити про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії.

Сам Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що Україна ніколи не буде перемогою Росії.