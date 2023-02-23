США можуть оприлюднити розвіддані про можливе постачання Китаєм зброї Росії, – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які можуть свідчити про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

“Це сталося після низки закритих звернень до Китаю, узгоджених союзниками з Організації Північноатлантичного договору, кульмінацією яких стало офіційне попередження, зроблене на вихідних у Мюнхені керівнику Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван І низкою західних посадовців, зокрема держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великобританії Джеймсом Клеверлі”, – зазначив він.

Після зустрічі Блінкен оприлюднив своє попередження, заявивши в інтерв’ю CBS News, що Китай серйозно вивчає можливість постачання зброї Росії.

Блінкен звернеться до Рада національної безпеки Білого дому з нагоди річниці війни в Україні. Рік тому він також виступав перед Радою та поділився даними розвідки США, які вказували на вторгнення Росії.

Нагадаємо, заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “буде мати наслідки” в разі надання Росії летальної військової допомоги.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не розглядає поставки летальної зброї Москві для використання її у війні в Україні.