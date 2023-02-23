​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
​Нардеп Мамка пропонує залишити Юрія Бойка "Героєм України"
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Байден у Польщі і ядерний Путін. Російський мур знову має впасти
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Постачання ППО, відновлення України, покарання воєнних злочинів РФ – підсумки візиту Мелоні до Києва
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Білий дім опублікував хронологію подорожі Джо Байдена до Києва: в столиці він перебував близько пʼяти годин
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
Росія завдала ударів по Харкову (доповнено)
ГоловнаСвіт

Дуда попросив Байдена перемістити техніку армії США до Польщі

Це допоможе збільшити військову присутність американців у країні.

Дуда попросив Байдена перемістити техніку армії США до Польщі
Фото: twitter.com/prezydentpl/

Польща попросила США перемістити свою військову техніку на склади в країні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Bloomberg.

Дуда сказав TVN24 після зустрічі з президентом Джо Байденом у Варшаві, що такий крок допоможе збільшити військову присутність США в члені НАТО Польщі.

Крім цього, це набагато дешевше, ніж збільшення кількості солдатів у східноєвропейській країні.

Нагадаємо, Дуда зустрівся з Байденом у межах візиту американського президента до Варшави. 

Польща має намір передати Україні 14 танків “Leopard-2” протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також