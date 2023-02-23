Дуда попросив Байдена перемістити техніку армії США до Польщі

Це допоможе збільшити військову присутність американців у країні.

Польща попросила США перемістити свою військову техніку на склади в країні.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Bloomberg.

Дуда сказав TVN24 після зустрічі з президентом Джо Байденом у Варшаві, що такий крок допоможе збільшити військову присутність США в члені НАТО Польщі.

Крім цього, це набагато дешевше, ніж збільшення кількості солдатів у східноєвропейській країні.

Нагадаємо, Дуда зустрівся з Байденом у межах візиту американського президента до Варшави.

Польща має намір передати Україні 14 танків “Leopard-2” протягом "найближчих двох-трьох тижнів" після завершення підготовки українських військ.