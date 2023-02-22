Німеччина висилає двох іранських дипломатів через ухвалення смертного вироку ірансько-німецькому громадянину

Німеччина висилає двох працівників посольства Ірану в Берліні у зв'язку з ухваленням смертного вироку ірансько-німецькому громадянину Джамшиду Шармаду.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Вагнера, обидві особи мають дипломатичний статус. Посади працівників, яких оголошено персонами нон-грата, не уточнюються.

Залишити країну іранські дипломати мають у найближчі дні.

Про ухвалене рішення повідомили тимчасового повіреного у справах посольства Ірану, якого викликали в німецьке МЗС. Йому також було заявлено, що «Берлін не погоджується з порушенням прав громадянина Німеччини».

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступила з заявою, в якій закликала Іран скасувати смертний вирок Шармаду.

“Смертний вирок Джамшиду Шармаду є абсолютно неприйнятним. Мало того, що смертна кара є жорстокою, нелюдською та принизливою, Джамшид Шармад не мав навіть найменшого шансу на справедливий суд”, - наголосила вона, назвавши вирок упередженим, а арешт - таким, що був проведений за вкрай сумнівних обставин.

“Ми закликаємо Іран усунути недоліки в апеляційному процесі, відповідно виправити вирок і не допустити смертної кари. Застосування смертної кари щодо пана Шармада викличе нашу чітку реакцію”, - заявила Бербок.

Вона планує обговорити сьогодні подальші санкції проти іранського режиму з колегами зі США, Великої Британії та Франції.

Іран оголосив про арешт 67-річного громадянина Ірану та ФРН Шармада у серпні 2020 року. Останнім часом він проживав у США. Родина стверджує, що чоловік був викрадений іранськими спецслужбами під час пересадки в аеропорту Дубая.

Суд, який тривав з лютого 2022 року, засудив Шармада до смертної кари за обвинуваченням у тероризмі.

Нагадаємо, нещодавно протесувальники знову вийшли на вулиці Ірану, аби вшанувати пам’ять страчених за участь в антиурядових заворушеннях. Зібрання відбулися, зокрема, у Тегерані та Ісфагані.