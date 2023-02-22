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Після землетрусів у Туреччині потрібно буде розчистити до 210 млн тонн уламків зруйнованих будівель

Для їхньої утилізації знадобиться площа в 7 мільйонів кв м.

Після землетрусів у Туреччині потрібно буде розчистити до 210 млн тонн уламків зруйнованих будівель
Фото: ЕРА/UPG

Після смертоносних землетрусів у Туреччині потрібно буде розчистити до 210 мільйонів тонн уламків зруйнованих будівель. 

Про це пише Reuters з посиланням на представницю Програми розвитку ООН у Туреччині Луїзу Вінтон.

Для їхньої утилізації знадобиться площа в 7 мільйонів квадратних метрів.

Додамо, унаслідок землетрусу 6 лютого у Туреччині загинула понад 41 тисяча людей, кількість жертв у сусідній Сирії становить близько 6 тисяч.

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив, що зараз 865 000 людей, що залишилися без домівок, живуть у наметах і 23 500 – у контейнерах. 376 000 мешкають у студентських гуртожитках і громадських гостьових будинках за межами зони землетрусу.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

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Нагадаємо, унаслідок останнього землетрусу, що стався у понеділок на турецько-сирійському кордоні, загинуло 6 людей. Постраждало майже 700.

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців.

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