Однопартієць Орбана порадив очільнику МЗС Словаччини звернутись до психіатра

Голова парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який облаяв голову уряду Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда".

“Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті й я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", – сказав Немет, співзасновник партії влади "Фідес".

Також Немет додав, що угорська влада "однозначно відкидає заяви міністра”.

Уряд Угорщини викликав посла Словаччини в Будапешті для пояснень.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Путіну.

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: "Иди на х*й".