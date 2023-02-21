Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
ГоловнаСвіт

Саміт НАТО у 2024 році пройде в США, - Байден

Наступного року НАТО виповнюється 75 років.

Саміт НАТО у 2024 році пройде в США, - Байден
Фото: EPA

Президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві пообіцяв, що США та їхні союзники та партнери “продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона захищатиме себе”.

Про це повідомляє CNN.

“Наступного року я прийму всіх членів НАТО на наш саміт 2024 року в Сполучених Штатах. Разом ми святкуватимемо 75-річчя найсильнішого оборонного альянсу в історії світу: НАТО”, - сказав Джо Байден.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він наголосив, що США підтримує НАТО та статтю 5 її статута, основоположного принципу організації, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також