Саміт НАТО у 2024 році пройде в США, - Байден

Президент США Джо Байден під час виступу у Варшаві пообіцяв, що США та їхні союзники та партнери “продовжуватимуть підтримувати Україну, коли вона захищатиме себе”.

Про це повідомляє CNN.

“Наступного року я прийму всіх членів НАТО на наш саміт 2024 року в Сполучених Штатах. Разом ми святкуватимемо 75-річчя найсильнішого оборонного альянсу в історії світу: НАТО”, - сказав Джо Байден.

Він наголосив, що США підтримує НАТО та статтю 5 її статута, основоположного принципу організації, згідно з яким напад на одного члена є нападом на всіх.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону.