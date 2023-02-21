Росія до 2030 планує фактично окупувати Білорусь, – журналісти з посиланням на документ Кремля

У "стратегічних цілях" прописано вплив на всі сфери діяльності республіки, навіть те, що в бізнесі та громадянському суспільстві панувати повинні проросійські "еліти".

Консорціум журналістів отримав документи про плани Москви фактично окупувати Білорусь до 2030 року. Це – внутрішній документ російської влади під назвою "Стратегічні цілі РФ в Білорусі".

Доступ до нього отримали низка західних медіа, зокрема Die Süddeutsche Zeitung, WDR та NDR та Delfi. Документ на 17 сторінок датується, очевидно, літом 2021 року і описує короткострокові (до 2022), середньострокові (до 2025) та глобальні цілі Кремля (до 2030) щодо поступового включення Білорусі до складу Росії. При цьому це планувалося зробити після повалення влади в Україні, на думку джерела журналістів у західній розвідці.

Цілі, у свою чергу, поділяються на чотири сфери: політичні, військовий і оборонний сектор, соціальний сектор і економіку та торгівлю. Потім документ описує ризики, пов’язані з цілями.

За даними західних спецслужб, загальний план не застарів, навіть попри війну в Україні. У кремлівському документі, наприклад, пропонується спростити процедуру видачі російських паспортів громадянам Білорусі. Стратегія, яка вже реалізована в інших місцях, наприклад, на сході України чи в регіоні Абхазії, з метою розширення впливу Москви та підриву національного суверенітету держав.

"Згідно з документом, стратегічною метою Москви є, серед іншого, «забезпечення домінуючого впливу Російської Федерації в сферах соціальної політики, торгівлі, економіки, науки, освіти та культури»", – зазначили журналісти.

В цих "стратегічних цілях" описано все щодо "обʼєднання країн", зокрема те, що реформа конституції, ухвалена в Білорусі в лютому 2022, мала бути здійснена відповідно до російських інтересів. Російська мова повинна панувати над білоруською.

Вплив Заходу на Білорусь, згідно з цілями, слід відкинути і створити оплот проти НАТО. Проросійські еліти повинні бути встановлені в бізнесі та громадянському суспільстві.

Згідно з планом, Росія хоче розширити свою військову присутність у Білорусі. Багато з цього вже було реалізовано в ході війни проти України. Правитель Лукашенко завжди намагався не допустити постійного перебування російських військ на білоруській землі. Але з жовтня 2022 року в Білорусі перебувають тисячі російських військових, частина з яких проходить там навчання. Збройні сили Білорусі та Росії ведуть спільну злагоджену бойову діяльність.

Крім того, згідно з планами, має бути створена система об’єднаного управління збройними силами. Також Білоруська АЕС повинна бути інтегрована в енергомережу новоствореної "Союзної держави". Вантажні судна з товарами з або для Білорусі не мають заходити в балтійські чи польські порти, а лише в російські. Крім того, в Білорусі планується будувати російські школи та університети, а білоруських дітей відправляти на навчання в "патріотичні центри" Росії.

Вважається, що ця внутрішня стратегія була написана підрозділом адміністрації президента РФ – Управління транскордонного співробітництва, яке було створене п’ять років тому. Завданням цієї сфери має бути розробка стратегій того, як Росія може розширити свій вплив і контроль над сусідніми країнами. Зокрема, країни Балтії, Україну чи Білорусь. Кілька джерел у західній розвідці вважають документ достовірним і правдоподібним. Стратегію потрібно розглядати як частину більшого плану – створення так званої Великої Росії.

Нагадаємо, з 1999 року існує ідея так званої Союзної держави, відповідно до якої Росія і Білорусь мають інтегруватися в спільний простір та обʼєднати багато сфер. Путін із Лукашенком роками вели переговори щодо цього.