Німеччина закликала своїх громадян найближчим часом не їздити в Росію

"Застерігаємо від поїздок до адміністративних областей, що межують з Україною".

Міністерство закордонних справ Німеччини радить своїм громадянам відмовитися від поїздок до Російської Федерації найближчого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на МЗС Німеччини.

"Поїздки до РФ не рекомендуються. Застерігаємо від поїздок до адміністративних областей, що межують з Україною (Бєлгородська, Курська, Брянська, Воронезька, Ростовська, Краснодарська). З 20 по 26 лютого 2023 року російський уряд планує низку заходів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що особи з подвійним громадянством повинні пам'ятати, що російська влада розглядає їх лише як громадян Росії.

"Це стосується і можливого призову до російських збройних сил. Посольство не може надати їм консульський захист", – ідеться в повідомленні.

Крім того, використання німецьких кредитних карток, а отже, і зняття готівки в банкоматах, у РФ - неможливе. Грошові перекази будь-якого виду з ЄС до РФ також неможливі.

Нагадаємо, раніше США закликали своїх громадян негайно залишити Росію через війну в Україні та ризик арешту або переслідування з боку російських правоохоронних органів.