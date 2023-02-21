У турецькій провінції Хатай стався новий землетрус. Про це у Twitter повідомило турецьке Міністерство з ліквідації надзвичайних ситуацій.

Магнітуда нового землетрусу – 6,4 бали. У провінції є руйнування. Через новий землетрус у регіоні зникла електроенергія, інформує CNN.

Очевидці події кажуть про руйнування у тих районах, які вже нещодавно постраждали від землетрусу. У наметових містечках відчутна паніка.

Оновлення 9:46. Шестеро людей загинули внаслідок цих землетрусів, пише Reuters.

Оновлення 01:21. Пізніше Bloomberg повідомив, що регіон вразили два землетруси – магнітудою 6,4 і 5,8 бали.

Три людини загинули, а 213 були доставлені до лікарні, заявив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу. Деякі будівлі обвалилися, а люди опинилися під завалами.

Окрім того, щонайменше шестеро людей отримали поранення в Сирії, повідомляє AP.

Оновлення 03:12. Як пише BBC, Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що 470 постраждалих звернулися до лікарень після землетрусу у понеділок. Поштовхи, як повідомляється, також відчувалися в Єгипті та Лівані.

Таким чином кількість постраждалих у Туреччині та Сирії перевищила 680 осіб.

Видання повідомило про 32 афтершоки, найбільший з яких мав магнітуду 5,8 (або ж другий землетрус).

Турецька влада зафіксувала понад 6000 повторних поштовхів після землетрусу 6 лютого, але команда ВВС у регіоні повідомила, що останній підземний поштовх був набагато сильнішим за попередні.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, що кількість жертв нещодавнього землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 46 тисяч.

Потужні землетруси, які вразили центральну Туреччину та північно-західну Сирію стали за оцінками ВООЗ “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні за століття”.

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців.